Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf das Eurofighter-Stück von Elfriede Jelinek am Wiener Burgtheater darf man schon gefasst sein. Dabei hat die Literaturnobelpreisträgerin bereits im Ibiza-Stück „Schwarzwasser“, das derzeit - unbedingt anschauen! - im Akademietheater läuft, schon ein besonderes Modell von Abfangjägerin abgeschossen: „Geldbotin, die. Frauen, die im Dunstkreis der FPÖ/BZÖ Geld transportieren, meistens in Sportaschen oder Rucksäcken. Es gilt die Unschuldsvermutung.“ So stimmt Jelinek schon in der Besetzungsliste auf die tragende FPÖ/BZÖ-Frauenrolle ein. Im Stück taucht die Botin einmal mit blonden Brunhilde/Greta-Zöpfen auf oder schrubbt in der Straßengang in Umkehrung der Täter-Opfer-Rolle gewaltbereit mit der Zahnbürste den Straßenbelag. Jelinek lässt drastisch mit viel größerer Tiefenschärfe als eine Videokamera in den moralischen Ibiza-Krater blicken.