Guten Morgen!

Kurzer Blick in die Woche.



EU-Gipfel.

Man wird sich einigen. Wetten. Die, die im Ringen um die künftigen Beiträge mit angespanntem Bizeps quergestanden sind und gemeinsame Briefe für Weltblätter geschrieben haben, werden kompromissbereit und smart einlenken. Wahrscheinlich steht die Kompromissformel hinter den Salontapeten längst fest. Double message control: das „Österreich zuerst“ als Versatzstück von den Populisten mal kurz entlehnt, aber am Europäischbleiben am Ende keinen Zweifel gelassen. Alles ein Spiel natürlich, renditeträchtig.



Frankfurt.

Apropos Spiel. Red Bull Salzburg überprüft am Main nach einem weiteren Bravourstück gesellschaftlich akzeptierten Menschenhandels (Haaland, Minamino) seine internationale Wettbewerbstauglichkeit. Klub, bei dem die Begabungen hydraartig nachwachsen, aber so früh?



Opernball.

Es soll Leute geben, die sich daheim beim Fernsehschauen ein Ballkleid anziehen, Freunde einladen, soliden Diskonter-Sekt öffnen und sich so passiv einen Zugang zum elitären Fest verschaffen: soziale Mimikry. Die softe, österreichische Form, Klassenschranken zu überwinden. Kein Wunder, dass es seit 1848 keine gscheite Revolution mehr im Land gegeben hat.



Parasite.

Oscar-Siegerfilm. Eine arme, arbeitslose Familie befällt eine reiche. Sie schleust sich nach und nach parasitär ein und saugt an ihr (auch an ihren hochprozentigen Flüssigkeiten). Stiegen als Metapher für das Oben und Unten. Der irre Schnitt, die schwindelerregenden Perspektivenwechsel, der Augenblick, in dem die sozialkritische Verkleidungskomödie in eine südkoreanische Blutoper kippt, macht den Streifen zu einem grandiosen Kinoerlebnis. Hingehen! Das revolutionäre Pathos, das den Film durchzieht, ist ein bissi prickelnder als beim Opernball-Schauen in der Oberschicht-Robe.



CDU.

Partei am Scheideweg ähnlich wie es die ÖVP war. Wenn sie gegen die AfD was unternehmen und ihr stetiges Anschwellen stoppen will, wird sie das Ehrgeiz-Konzentrat Merz nehmen und sich entmerkeln müssen.



Eurofighter.

Vernünftigste, populismusfreie Variante nach all dem Gehörten (auch gestern Nacht): im System bleiben und mit dem aktuellen Druck-Potential ein günstiges Update der Software ausverhandeln.



Vierfach-Jackpot.

An der Wahrscheinlichkeit, ihn zu knacken, ändert sich nichts. Die Chancen bei einem einzelnen Tipp stehen bei flotten 1:8,1 Millionen. Als Form des Vermögensaufbaus also tendenziell unsexy. Die Wahrscheinlichkeit, bis zur nächsten Lotto-Ziehung nicht mehr unter den Lebenden zu sein, ist statistisch höher als ein Solo-Sieg. Träumen geht definitv günstiger.



Eine prickelnde Woche wünscht