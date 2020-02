Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rendi-Wagner © APA/HELMUT FOHRINGER

Was für ein Fenster der Gelegenheit, das sich da für die SPÖ geöffnet hat! Die Partei hätte sich als stärkste Oppositionspartei in Erinnerung rufen und der Innen- und Außenwelt den Nachweis erbringen können, dass es sie, die SPÖ, noch gibt. Aufgerissen hat das Fenster die größere, selbstgewisse Regierungspartei. Sie bot wider Erwarten Angriffsflächen in verdichteter Form. Sie kraftvoll zu bewirtschaften: Es hätte Möglichkeiten sonder Zahl gegeben.