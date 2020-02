Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

GERMANY-DIPLOMACY-POLITICS-SECURITY-MSC © (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE)

Es gab bei der Sicherheitskonferenz in München schon viele wegweisende Reden, viele ermutigen Gespräche und sicher auch so manche Töne, die einen künftigen Konflikt zumindest umrissen haben. Dennoch stand der versöhnliche Dialog – immer mit offenen Worten und oft im direkten Gespräch – war das herausragende Kennzeichen dieses Treffens. Letzteres gilt auch in diesem Jahr. Dennoch ist die Tonlage außergewöhnlich konfrontativ und mitunter düster in der Situationsbeschreibung.