Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT NEUBAUER

Guten Morgen!

Alma Zadic gestern Nacht Gast bei Armin Wolf in der Zeit im Bild 2. Die Justizministerin musste mehrmals betonen, dass sie die zuständige Ministerin sei und nicht die Frau Edtstadler oder der Herr Kurz. Beide hätten es, so wie sie in den vergangenen Tagen öffentlich auftraten, in den Augen Unbedarfter auch sein können. Nein, sie habe nicht das Gefühl, es gebe eine Schattenjustizministerin, die im Fernsehen die Reform der Korruptionsstaatsanwaltschaft verkündet und ansonsten Kurz-Sätze repetiert. Nein, sie habe nicht empfunden, der Kanzler habe sie zur Statistin herabgestuft, als er zu Tisch gebeten hatte, um bekanntzugeben, welche Erwartungen an die Korruptionsjäger mit der großzügigen, aber vagen Aussicht auf mehr Geld verknüpft seien. Zadic lächelte bemüht und reihte eine freundliche Verneinung an die andere. Den Kanzler, den die grüne Ministerin einst an der Uni kennengelernt hatte, kritisierte sie mit keiner Silbe, und es war in der Sekunde nicht zu erkennen, ob die Unterordnung eine Form bewusster Disziplin und Konfliktvermeidung war oder Ausfluss schierer Unerfahrenheit, sichtbar in der fröhlichen Angespanntheit. Der Auftritt war ganz und gar nicht unsympathisch oder unprofessionell, aber er verstärkte den Eindruck der Asymmetrie in dieser schwarz-grünen Regierung.