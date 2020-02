Facebook

Die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll attraktiver werden © Reiner

Die Kärntner sind Öffi-Muffel. Kein Halbjahr vergeht, in dem nicht eine Studie „bestätigt“, was seit Jahrzehnten Tatsache und bekannt ist. Nur sechs Prozent von uns, so die letzte Erhebung, nutzen am Weg zur Arbeit öffentliche Verkehrsmittel. Im Österreichschnitt sind es 25 Prozent.