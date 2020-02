Facebook

FDP-Chef Christian Lindner muss heute die Vertrauensfrage im Parteivorstand stellen © AP

Was ist los mit Deutschland? Eine totgelaufene GroKo und ein politischer Tabubruch in Thüringen überschatten die Herausforderungen, die akut an wirtschaftlichen Säulen rütteln. Zuerst hat Elon Musk, der Jongleur von Visionen, Verlusten und Versprechen, mit 170 Milliarden Dollar Börsenwert von Tesla die Automobildenkmäler VW und BMW zusammen übertroffen, ja fast auch noch Daimler inklusive, die alle drei mit 186 Milliarden notieren. Auch bei der einstigen Finanzikone Deutsche Bank überstrahlen Stars & Stripes das zerknitterte schwarz-rot-goldene Banner. Neben den Hauptaktionären BlackRock (USA), der chinesischen Hainan Jiaoguan Holding, sowie den Paramount Services (britische Jungferninseln) und Supreme Universal Holdings (Kaiman Inseln), die den Scheichs von Katar gehören, ist die US-Investmentgesellschaft Capital Group aus Los Angeles mit 3,1 Prozent als sechstgrößter Aktionär eingestiegen. Zugleich hat die deutsche Industrie eine verschärfte Rezession bereits vor dem Coronarvirus mit empfindlichen Auftragsrückgängen im Dezember befallen.