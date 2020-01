Verordnung in Arbeit

"Ein Biber ist so ein herziges Tier. Wie kann man das nur zum Abschuss freigeben?“ Landesrat Martin Gruber ist sich bewusst, dass er auf einer emotionalen und moralischen Tretmine sitzt, seit er an einer Verordnung arbeiten lässt, die den Abschuss von „Problembibern“ vorsieht. Da kann er noch so oft hinzufügen: „Aber nur als letzter Ausweg, wenn Gefahr für Menschen besteht.“