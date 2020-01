Facebook

Trotz Sperre waren auch auf dem Lendkanal in Klagenfurt Dutzende Eisläufer unterwegs © Weichselbraun

Durchwachsen ist die bisherige Eislaufsaison in Kärnten. Schon ihr Start war miserabel: Erstmals konnte zu Weihnachten kein See für Eisläufer freigegeben werden. Auch der Jänner verläuft holprig: Nur wenige Seen sind befahrbar und das oft nur tage- oder stundenweise.