Guten Morgen!

Bundespräsident Alexander Van der Bellen kennt keine Scheu vor Medien. Das hängt damit zusammen, dass er um keine Antworten verlegen ist. Am Freitag war es nach längerer Pause wieder so weit. Vor dem Tor der Hofburg wachte ein Polizist, der sich als begeisterter Leser vorstellte, die Besonderheit der Kleinen Zeitung rühmte, die er als Steirer von Kindesbeinen an kennt. Auch in Wien wollte er nicht darauf verzichten, erzählt er, in gedruckter Form. Ein schöner, ermutigender Empfang.



Der Bundespräsident kommt gerade vom Heldenplatz, der Hund musste Gassi. Diskret hinter ihm die Bewacher, ohne die auch hündische Geschäfte nicht zu tätigen sind, wenn das Tier ein Staatsoberhaupt an der Leine hinter sich herzieht. Oben, im Schlafzimmer Maria Theresias, warten wir. „Händewaschen“ steht jetzt noch auf dem Programm des Präsidenten, erzählt sein Sprecher. Hinter dem Wort aus der Diplomatensprache kann sich allerhand verbergen, es verrät in seiner harmlosen Diskretion nichts.



Worte, die nichts verraten, haben wir in den letzten Wochen viele gehört. Manche Antrittsinterviews von Ministern und Ministerinnen verrieten den eisernen Willen, nichts zu sagen. Auch Grüne beherrschen diese Kunst. Leonore Gewessler etwa, die freundlich und wortreich bedeutete, dass vieles möglich und nix fix sei. So genau hätten wir es gar nicht wissen wollen. Als besonders kunstvoll in der Kunst des Tarnens und Täuschens erwies sich die neue Verteidigungsministerin, Klaudia Tanner, die auch die wiederholten Hinweise der ORF-Moderatorin, nach dem eben Gesagten habe sie gar nicht gefragt, mit unerschrockenem Kampflächeln quittierte. Vielleicht kann man mit solcher Rhetorik ja auch fremde Heere bezwingen.



Gespräche mit Alexander Van der Bellen, der am Samstag seinen 76. Geburtstag gefeiert hat, zu dem wir nachträglich herzlich gratulieren, gehören in eine andere Kategorie. Was der Bundespräsident zur Lage der Nation erzählt, lesen Sie in unserem heutigen Sonntagsinterview.



Einen erholsamen Sonntag wünscht Ihnen