Guten Morgen!

Es war ein Zufallsfund. In dunklen Winkeln einer Lade fand sich beim Räumen eine lachsrosa Zeitungsseite vom 4. Jänner 1990. Warum sie dem Zerfall entgangen ist, geht aus den abgedruckten Texten nicht hervor. Nur einer erweist sich 30 Jahre später als höchst spannend:



„Wie bewertet der stellvertretende ÖVP-Bundeschef das Formtief seiner Partei?“ fragt der Kollege. „Heißt der nächste Bundesparteiobmann Hans Katschthaler?“ Hans Katschthaler, der vom Standard Befragte, war damals Landeshauptmann in Salzburg. Kurz nach Erscheinen des Textes traf sich dort die ÖVP zum Dreikönigstreffen, eine Tradition, der erst Wolfgang Schüssel ein Ende setzte. Bis dahin war der Aufmarsch alljährlich Anlass für lustige Obmanndebatten, die zur Verkürzung der Amtszeiten einiges beitrugen. Zur Erinnerung: Riegler war 1989 bis 1991 Parteiobmann. SPÖ-Chef und Bundeskanzler war damals Franz Vranitzky und das insgesamt elf Jahre lang.



In der ÖVP sind Obmanndiskussionen seit 2016 Geschichte. Die Frage bekommen heute wahlweise die SPÖ-Landeshauptleute von Kärnten und des Burgenlands zu hören. Und die antworten gern so ähnlich wie Katschthaler 1990: „Die Obmanndiskussion wird immer von außen an uns herangetragen.“



„Abseits der politischen Unwetter soll in Maria Plain das neue VP-Weltbild, die ,ökosoziale Marktwirtschaft', weiter ausgefeilt werden“, fährt der Text fort. Katschthaler nennt diese Riegler-Idee „...ein einzigartiges Modell für unseren Weg in Richtung EG und die Öffnung nach Osten“. Daraus wurde dann bekanntlich 30 Jahre lang nichts.



Und noch etwas erinnert an heute: „Nach Studien des Club of Rome ist es für die Rettung der globalen Oeko-Systeme fast schon zu spät“, lesen wir. Was erwiderte Katschthaler damals? Er schätze solche Studien, die Experten müssten manchmal aber überzeichnen, um die Menschen überhaupt wachzurütteln. Angesichts sterbender Wälder werde er seiner Bergsteigerseele folgen und rigorose Tempolimits durchziehen - „notfalls auch gegen mächtige Autofahrerclubs“.



Jetzt aber! Heute ist übrigens Rudi Anschober dran zum Interview, der neue Sozialminister von den Grünen. Spannende Lektüre wünscht Ihnen