Die Sorge um die persönliche Sicherheit und den Schutz des Eigentums stehen bei den Wünschen des Bürgers an den Staat an vorderster Stelle. Doch ein Blick auf das Waffenregister lässt ein schwindendes Vertrauen in den Staat und seine Sicherheitsinstanzen vermuten.