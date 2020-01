Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dank an die Politik? Kaum zu hören. Die Politik ist hauptsächlich mit Forderungen konfrontiert. Umso bemerkenswerter, was Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl in einem Inserat in unserer „Primus“-Wirtschaftsbeilage geschrieben hat (Kleine Zeitung, Samstag, 28. Dezember). Mandl bedankte sich bei der Landespolitik, dass sie gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Kärnten zum unternehmerfreundlichsten Bundesland machen wolle.