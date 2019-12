(Kein) Feuerwerk Mit der "Greta-Generation" hat es sich zum Glück bald ausgeböllert

Facebook

Heute, am letzten Tag des Jahres, wird er noch einmal ungehemmt einsetzten: der Ansturm auf Böller, Silvesterraketen und anderen Pyrotechnik-Kram. Millionen Euro gehen in Luft auf. Die Feinstaubbelastung in der Luft steigt binnen weniger Stunden auf über zehn Prozent der Jahresbelastung durch den Straßenverkehr. Verängstigte Tiere, genervte Menschen, überstrapazierte Mitarbeiter der Abfallentsorger, die am Neujahrstag wegräumen müssen, was Feiernde hinterlassen haben.