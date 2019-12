Facebook

Überraschend ist es nicht, dass die Katholische Kirche in Kärnten in diesem Jahr einen Rekordwert bei den Kirchenaustritten verbuchen muss. Sobald es Turbulenzen gibt - das können auch Missbrauchsfälle in den USA sein, sind Austritte die Folge. Absprungbereite suchen einen letzten Grund. Finden die Erschütterungen vor Ort statt, erreichen die Austritte einen Rekordwert.