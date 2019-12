Facebook

Lesen gilt als Achillesferse des österreichischen Schulsystems. Die aktuelle PISA-Studie hat wieder aufgezeigt, dass es in Österreich in allen Altersklassen an der Lesefähigkeit hapert. Freude am Lesen allein sei zu wenig, um gegenzusteuern. Wer nicht flüssig lesen könne, habe nämlich nicht lange Freude am Lesen, sagen die Bildungsexperten.