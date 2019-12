Facebook

Die Wetterextreme in jüngster Zeit mit ihren teils katastrophalen Folgen etwa im Lesachtal haben, gefühlt, längst nicht das Erregungspotenzial wie die Mahnungen der Schülerin und Umweltikone Greta Thunberg. Obwohl hinter den Verwüstungen im Lesachtal unzweifelhaft als Ursache steht, wovor Thunberg so leidenschaftlich warnt: der Klimawandel. Doch statt sich über das wirkliche Problem den Kopf zu zerbrechen, arbeitet man sich in alter Tradition am Überbringer der schlechten Botschaft ab.