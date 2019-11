Facebook

Mittlerweile vergeht kaum noch ein Jahr, in dem Kärnten nicht von massiven und langanhaltenden Unwettern heimgesucht wird. Hochwasser, Sturm, Schnee, Hangrutschungen und Muren sorgen immer wieder für Schäden in mindestens zweistelliger Millionenhöhe. Unter Forschern herrscht Einigkeit, dass diese Phänomene in Intensität und Anzahl weiter zunehmen werden.