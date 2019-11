Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heinz Christian Strache (links) und Gerhard Zeiler © APA/Punz, APA/Fohringer

Guten Morgen!

Auf seiner privaten Facebookseite bot der ehemalige FPÖ-Chef Heinz Christian Strache am Sonntag, ein paar Stunden vor Schließung der Wahllokale in der Steiermark, den Seinen an, die Wiener Partei wieder zu übernehmen und sie in die Wahl 2020 zu führen. Der Parteiausschluss seiner Frau sollte zurückgenommen werden, eine Kampfabstimmung beim Landesparteitag über den künftigen Chef entscheiden.



Was war das? Hatte Strache nicht vor wenigen Wochen seinen völligen Rückzug aus der Politik angekündigt, zum Schutz seiner Familie, wie er damals sagte? Was also hat die öffentlichkeitswirksame Anfrage zu bedeuten? Könnte es sein, dass Strache die jüngsten Wahlniederlagen der FPÖ nicht seinen Fehlern zuschreibt, sondern seinem Fehlen?



Oder war das seltsame Posting eine Drohung? Entweder ihr holt mich zurück oder ich gründe meine eigene Partei? Dagegen spricht, dass in den Wochen, die seit der Schließung seiner reichweitenstarken offiziellen Facebook-Seite kein Run auf Straches private Seite stattgefunden hat. Die verzeichnet 54.292 Fans, die offizielle hatte rund 800.000. Das heißt, die Seite war erfolgreich, weil sie die Meinungen des FPÖ-Chefs wiedergab, nicht weil der Strache hieß.



Die SPÖ hat ein ähnliches Problem, nur umgekehrt. Gestern, wenige Stunden nach ihrer schweren Niederlage in der Steiermark präsentierte ein Mann, der 2016 gerne anstelle von Christian Kern die Partei übernommen hätte, sein Programm für die Zukunft der Sozialdemokratie. Gerhard Zeiler aber weigert sich zugleich kategorisch, das Spitzenamt ins Auge zu fassen, das ihm die Verwirklichung seiner Vorstellung möglich machen würde.



Zwei Parteien, zwei herbe Niederlagen, zwei unerwünschte Angebote – rätselhafte Zeiten, findet