Sollten Sie kleine Kinder haben und sich müde fühlen, schieben Sie die Schuld nicht gleich dem Nachwuchs in die Schuhe: Es könnte auch der Eisenmangel sein. Eine österreichweite Marketagent.com-Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass 50 Prozent aller Österreicher über Müdigkeit und Abgeschlagenheit klagen. Und diese wiederum gehen nur selten zum Arzt - die österreichische Gesellschaft für ambulante Medizin geht deshalb auf Tour und beantwortet am Mittwoch, 27. November, zwischen 10 und 18 Uhr auf dem Klagenfurt Heuplatz Ihre Fragen. Auch Sportlern, Vegetariern, Veganern oder chronisch Kranken kann Eisenmangel zu schaffen machen.



Aber bevor dieser Aufwecker zu medizinisch wird, sei gesagt: Wenn es nicht der Eisenmangel ist, kann auch diese Kolumne dazu beitragen, die Menschen in diesem Land aufzuwecken. Das war beim ersten Aufwecker an dieser Stelle am 3. September 1991 so und das ist auch heute nicht anders: Es kann nie genug wache Köpfe im Land geben. Was zu meiner morgendlichen Müdigkeit zurückführt, die zum Glück nur kurz anhält – denn der Nachwuchs ist flink und will schon „koko“, kochen nämlich. Am besten etwas mit viel Eisen drin. Und dann rühren wir im „Eisengschirr“ die Bauklötze um. Mahlzeit.