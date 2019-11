Facebook

Graz wurde grün eingefärbt

Was die steirischen Sozialdemokraten sich von der gestrigen Landtagswahl erhofft hatten, könnte für ihre Wiener Genossen zum Albtraumszenario werden: Der Schichtwechsel. Michael Schickhofer, roter Spitzenkandidat in der Steiermark, hatte ihn plakatiert, doch seine Partei stürzte am Sonntagabend in ein historisches Tief. Besonders dramatisch sind die Verluste in Graz. Einer Stadt, die, bevor Siegfried Nagl kam, achtzehn Jahre lang einen roten Bürgermeister hatte. In der steirischen Landeshauptstadt erreiche die SPÖ nur 15,5 Prozent.