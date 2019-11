Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Georg Hochmuth

Guten Morgen!

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat lange geschwiegen zu den Vorgängen um die Ernennung des Casino-Finanzvorstands Peter Sidlo. Gestern trat sie vor die Medien und sprach – vom Konjunkturprogramm der SPÖ. Das war zumindest der Plan.



Tag für Tag kommen neue Ungeheuerlichkeiten über den skandalösen Bestellungsvorgang ans Licht, Details, die zeigen, wie die FPÖ-Führung einen ihr gewogenen aber dem Amt nicht gewachsenen jungen Mann mit Hilfe Dritter und der Zustimmung von Aufsichtsrat und Finanzminister in eine hohe Position hieven konnte. Eine Sondersitzung wird beschlossen, ein Untersuchungsausschuss bahnt sich an, um einen finsteren Wesenszug unseres Parteienstaats auszuleuchten. Natürlich gab es kein wichtigeres Thema für das Gespräch mit der SPÖ-Chefin. Warum also der Umweg?



Fast ärgerlicher noch war der Vorwand selbst. Die SPÖ-Chefin erklärte nämlich, das Parlament solle im freien Spiel der Kräfte noch heuer jenes Konjunkturpaket beschließen, das ihre Partei eingebracht hat. Welches freie Spiel der Kräfte? Seit dem Wahltag, spätestens aber mit Beginn der Koalitionsgespräche, bündeln sich die politischen Kräfte wieder. Wieso sollten Parteien, während sie gemeinsame Projekte für die nächsten fünf Jahre konzipieren, die kostspieligen Ideen anderer umsetzen?



Das weiß Rendi-Wagner natürlich. Was also bleibt dann noch als Motiv für ihre Themenwahl? Grüne und ÖVP öffentlich vorzuführen, wenn sie ihrem Konjunkturpaket im Parlament nicht zustimmen? Schwer vorstellbar, dass die bedrängte Sozialdemokratie mit Kinderspielen dieser Art ihre Krise überwinden kann, fürchtet