Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Erwin Scheriau

Guten Morgen!

Eines muss man Michael Schickhofer lassen: Er hat Dienstagabend die Gelegenheit der ORF-TV-Diskussion genutzt, um noch einmal zu kämpfen. Die einstige Voves-Führung der steirischen SPÖ war vermutlich schon mit dessen defätistischer Abtretung des LH-Primates an Hermann Schützenhöfer verloren gegangen. Den befürchteten, auch persönlich schicksalhaften, Totalabsturz aber stemmte sich Schickhofer als lebendigster Diskussionsteilnehmer entgegen. Gut, er hätte im ersten Angriff nicht gleich seine drei Kinder und den Großvater mit in die Schlacht werfen müssen. Und auch die Aufklärung der Nation, dass der Handschlag ursteirisches Kulturgut sei, relativierte sich, als er sich per Hausbesuch-Erkenntnis von der gemeinsamen Linie der Spitalsreform verabschiedete und Grazer Ambulanzpatienten auf die Stolzalpe verschickte.



Es war der Schmerzpunkt, bei dem Landeshauptmann Schützenhöfer emotional wurde, mit der ganzen Stärke seiner Beharrungskraft für das Leitspital. Die auch nach erfolgreicher Wahl zugleich eine Bürde sein kann. Ein Koalitionspartner, der den breit ausgetretenen Spitalsreformpfad im Ennstal noch mitgehen möchte, wurde nicht ausgemacht. Schützenhöfer hat seinen Wahlkampf ganz auf seine vereinnahmende Souveränität ausgelegt. Den Volltreffer-Slogan „Unserer“ könnten seine Spindoktoren im Stakkato der letzten Wahlkampftage noch auf ein „Mia“ am Samstag und ein „Du“ am Wahlsonntag verknappen, um in der Nacht auf Montag ultimativ Siegerdank und Anspruch drüberzukleben: „I“. Aber Schützenhöfer wird Partner brauchen. Nur einmal zog der ÖVP-Landeshauptmann die Kurz-Karte, als er tief in die Erfindungskiste der türkisgrünen Koalitionsverhandler in Wien blicken ließ und eine unangenehme CO2-Steuer mit „europaweiten CO2-Zöllen“ wegverblendete.



Ein schwarz-grünes Steirer-Rolemodel hat sich allerdings nicht aufgedrängt, auch wenn Sandra Krautwaschl mit den steirischen Grünen authentisch im Aufwind der Klimabewegung steht. Dagegen klang Schickhofers „Klimaschutz, der Spaß macht“, mit 300-Euro-Pendlerticket und „Radfahr-Highways“ nach polierten Schlagworten. Beruhigend ist, dass sich das Migrationsthema in der Steiermark von Spielfeld-Strass in Tischlerlehrwerkstätten in Schladming verlagert hat.



Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek reichte das Nichtvorkommen im Casino-Chat, um die steirische FPÖ ohne Strache- und Sidlo-Patzer zu wähnen. Die Gelegenheit, sich vor ganz Österreich von Nationalrat Zanger zu distanzieren und ein Zeichen zu setzen, dass die Beschwichtigung von NS-Liedertexten kein steirischer Brauch ist, ließ der FPÖ-Spitzenkandidat leider aus. Da insistierten auch Claudia Klimt-Weithaler und Niko Swatek nicht konsequent genug. Gleichwohl wünscht man sich den sozialen Hausverstand der KPÖ-Kandidatin und die Bildungsleidenschaft des jungen Neos-Kandidaten im nächsten steirischen Landtag. Dass in Europas Forschungsland Nr. 1 (Schützenhöfer) jeder vierte Schüler nicht sinnerfassend lesen kann (Swatek), beunruhigt uns.



Bundespolitische Relevanz wird man auch der Landtagswahl eher gering abgewinnen. Dafür richteten die Kandidaten – richtigerweise – den Fokus stark nach innen ins eigene Land, zu den eigenen Leuten. Diese sind es auch, weshalb man um die Steiermark, bei welchem Ausgang immer, nicht bangen muss. Die ihr innewohnenden Qualitäten hätte man als Beobachter aus Kärnten auch der TV-Debatte gewünscht. Statt Elefantenrunde eine Diskussion, so spritzig wie Sauvignon Blanc (Zieregg). Europäischen Regionsweitblick in Joanneum´scher Innovationstradition. Kulturelle Impulse wie aus dem Greith Haus. Steirisch-herbstliche Aufbruchskizzen für eine zusehends disruptierte Gesellschaft. Und für seine kraftvolle Wirtschaft die Verbindung von Speed und Fundamenten wie beim Gegensatzpaar des Red Bull Ringes und des Schlosses Gabelhofen. Im digitalen Zeitalter des Klimawandels beschrieb die Vision für die Steiermark am treffendsten dieser Begriff: Transformationscluster. Aber wer reitet den Panther?



Einen gelassenen Wahlgang freudig ernst zu nehmen, wünscht Ihnen