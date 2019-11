Facebook

Der Styria-Tower in Graz ©

Guten Morgen!

­

Alles Rosa! Haben Sie heute schon die Kleine Zeitung in der Hand gehabt oder auf unsere digitalen Portale geschaut? Alles Rosa! Gestern Nacht erstrahlten das Styria Media Center in Graz und der Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel bei Klagenfurt in Rosa. Heute Nacht wiederholt sich das Farbenspiel. Als weithin sichtbarer Höhepunkt unserer aktuellen Imagekampagne, die rund um den 115. Geburtstag der Kleinen Zeitung unserer Leserschaft und der stetig wachsenden Zahl an Usern die farbintensive Botschaft vermittelt: "Bereit sein, sich immer wieder zu verändern und im Kern dennoch wiedererkennbar zu bleiben", so formuliert es Chefredakeur Hubert Patterer im Editorial. Der Markenkern der Kleinen Zeitung ist die Unabhängigkeit und die Regionalität. Damit ist die Kleine Zeitung schon vor vielen Jahren zur zweitgrößten Tageszeitung in Österreich aufgestiegen. © (c) Markus Traussnig



Die regionale Verankerung manifestiert sich in diesen Tagen ganz besonders. Osttirol, Kärnten und teilweise in der Steiermark sorgt das Wetter für dramatische Entwicklungen. In Osttirol und Oberkärnten können die Behörden und Einsatzkräfte nur eindringlich warnen, in den Häusern zu bleiben. Nahezu alle Straßen, Wege und Zugsverbindungen sind gesperrt, die Schulen geschlossen. Jetzt bei Tageslicht kann begonnen werden, die Gefahrenlage zu sondieren und die Schäden abzuschätzen. In Mittelkärnten und Südkärnten sind die Seen und Flüsse über die Ufer getreten. Am südwestlichen Ende Kärntens, an der Grenze zu Slowenien, wurde Lavamünd von der befürchteten Überschwemmung verschont. Die tagelangen Vorkehrungen haben sich bewährt.



Entwarnung kann nirgends gegeben werden, das nächste Tief ist für morgen, Dienstag, angesagt. Mit Live-Berichterstattung nahezu rund um die Uhr informieren wir die Bevölkerung. Unter erschwerten Bedingungen: auch unsere Redakteurinnen und Redakteure können nur bedingt von vor Ort berichten. Doch der Informationsfluss durch die Krisenstäbe funktioniert perfekt. Nach den Unwetter-Katastrophen in den Vorjahren, gab es in Kärnten heuer zwei große allumfassende Katastrophenschutzübungen, die Medien und ihre Informationsmöglichkeiten mit eingeschlossen. Unsere Arbeit können wir weitgehend im geschützten Bereich leisten. Das gilt nicht für die Einsatzkräfte, seien sie von den Behörden gestellt, den freiwilligen Blaulichtorganisationen oder den Energieversorgern. Was diese Menschen in diesen Tagen und Stunden leisten, kann eigentlich gar nicht beschrieben werden, wir können nur Danke sagen.



Angesichts der zunehmenden Unwetter-Katastrophen, die diesmal die westlichen und südlichen Bundesländer trifft, wiegen die politischen Skandale im Land umso schwerer. Hatte man es in der letzten abgebrochenen Legislaturperiode nur mit Postenschachern und kriminellen Absichten zu tun? Drehen sich auch jetzt die politischen Diskussionen nur um die Machtverteilung? Wo waren und bleiben die politischen Botschaften, wie endlich wirksam daran gegangen wird, die Klimaziele zu erreichen? Damit wenigstens das Mögliche gemacht wird und die Bevölkerung nicht schutzlos den Ereignissen ausgeliefert ist. Weil so unfassbar ist, was rund um die Bestellung eines Casino-Vorstandes zutage tritt, hat auch Innenpolitik-Redakteur Georg Renner eine Nachtschicht eingelegt und die wenig erhellende Diskussion gestern Abend "Im Zentrum" kommentiert.