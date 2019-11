Facebook

Guten Morgen!

­

Als meine Generation in die Mittelschule ging, also vor über vierzig Jahren, gab es für Kinder aus der Provinz die "Wienfahrt". Auch wir sollten den Glanz der Hauptstadt sehen, einen Blick über den Tellerrand werfen und uns eine Vorstellung davon machen können, wo die Fäden der Macht zusammenlaufen. Heute sollte man für junge Österreicherinnen und Österreicher Chinareisen organisieren. Was dort zu lernen wäre? Schon nach einer Woche in Peking und Shenzhen drängen sich ein paar Fragen auf, denen wir uns nicht entziehen sollten.