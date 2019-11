Facebook

Starker Schneefall, massive Niederschläge – für Reinhard Prugger nichts Ungewöhnliches. Was sich seit Mittwoch in Osttirol und Oberkärnten abspielt, bringt den erfahrenen Lienzer Meteorologen aber ins Staunen: „Ein extremes Mittelmeertief folgt auf das andere: So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Prugger übernimmt übrigens heute für seinen Kollegen Dienst, der in seinem Osttiroler Heimatort eingeschneit und noch immer ohne Strom ist.