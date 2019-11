Facebook

Nella Eggers wohnt mit ihrer Familie seit einer Woche in Klagenfurt: Mit Tochter Sofia hat sie auf der Messe Klagenfurt in der Kinderbackstube der Bäckerei Taumberger zum ersten Mal Kekse gebacken. „Ideal, um Kärnten kennenzulernen“, so Eggers, sei die Familienmesse. Übrigens: In Kärnten ist Sophie 2018 der zweithäufigste Vorname gewesen. Und Sofia gehört jetzt mit ihrer Eltern zu jenen 90.000 Familien, die in Kärnten leben.