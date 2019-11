Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Die Redewendung „In China ist ein Sack Reis umgefallen“, oft in Postings anzutreffen, ist längst im Wikipedia angekommen: Sie ist, so wird dort erklärt, „eine umgangssprachliche Metapher für ein unwichtiges Ereignis. Mit dieser abfällig-scherzhaft verwendeten Floskel drückt der Sprecher sein Desinteresse aus oder signalisiert die von ihm empfundene Bedeutungslosigkeit eines Themas."



Noch weit früher aber hatte die Frankfurter Rundschau eine Erklärung parat. In einem Bericht vom 1. 8. 2008 hieß es: „In der chinesischen Stadt Luzhou (Provinz Sichuan) ist am Donnerstag ein Sack Reis umgefallen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Parteikreise berichtete, neigte sich das 20-Kilo-Gebinde zunächst fast unmerklich, um dann plump umzukippen. Gefahr für die Bevölkerung bestand nach offiziellen Angaben zu keiner Zeit. ,Wir rechneten schon lange mit einer solchen Situation und waren vorbereitet’, sagte Vize-Direktor der Lebensmittelbehörde, Sheng Fui. Zeugen berichteten von einem ,fast lautlosen Ereignis’.“



Wir danken den Kollegen von der Rundschau ganz sakrisch und bitten Sie, beizeiten auch die gehäuften Fälle von „In China ist ein Radl umgefallen“ zu recherchieren!