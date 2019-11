Neues Gesetz Jahrelange Diskussion zum Rauchverbot hat für fließenden Übergang gesorgt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Fast zwei Wochen hat die rauchfreie Gastronomie in Österreich jetzt schon hinter sich gebracht. So groß die Aufregung in den Jahren davor war, so unaufgeregt sind die meisten Wirte und Gäste in das neue Zeitalter geglitten. Bis auf wenige Einzelfälle wird nur noch vor der Tür geraucht. Die Zahl der Anzeigen und Verstöße ist derzeit verschwindend gering. Der Lückenschluss zum europäischen Standard ist ohne große Probleme geglückt.