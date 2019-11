Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Helmut Fohringer

Guten Morgen!



Sebastian Kurz und Werner Kogler. Regieren diese beiden im Duett als Kabinett Kurz-Kogler Österreich bis 2024? Darüber wird ab heute koalitionsverhandelt. Das Ja von Sebastian Kurz, der dafür nicht einmal einen formalen Parteivorstandbeschluss der türkisen ÖVP einzuholen braucht, hat Kogler mit dem einstimmigen Beschluss des erweiterten Bundesvorstandes der Grünen einladend aufbereitet. „Die Hand ist ausgestreckt… Wir sind bereit, Gräben zu überwinden…“ Die Grünen nehmen ihre historische Regierungschance mit Ernsthaftigkeit wahr. Die ÖVP ist als Kanzlerpartei umso mehr gefordert.



Bis zu einem Koalitionsvertrag ist es aber noch ein langer Weg. 2003 sind Wolfgang Schüssel und Alexander Van der Bellen ins Leere gerannt, obwohl es schon damals stark Verbindendes gab, wie Van der Bellen 2013 im Buch „10 Jahre Schwarz-Grün. Eine Spekulation“ schrieb. Proeuropäisch hätten die Grünen es der ÖVP erleichtert, gegen Österreichs Verzwergung anzukämpfen. Eine ökologische Steuerreform hätte zugleich Arbeitskosten senken können. Ja selbst „am Fremdenrecht wären die Verhandlungen schon 2003 nicht gescheitert“, wie Van der Bellen schrieb. Aber die Fremdenpolitik hätte anders ausgesehen, mit mehr Schriftzügen von Caritas, Diakonie und Industriellenvereinigung.



Um das Einigende über das Trennende zu stellen, bemühte Kogler gestern den Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt mit einem Zitat aus dessen Stück „Die Physiker“: „Was alle angeht, können am besten alle lösen.“ Naheliegend voran die Herausforderung des Klimaschutzes. Denn auch im Stück geht es um die Abwendung der drohenden Vernichtung der Menschheit durch eine monströse Weltformel. Die Physiker Johann Wilhelm Moebius als deren Entdecker, sowie Albert Einstein und Isaac Newton als Geheimdienstler, ringen darum getarnt im Irrenhaus, verständigen sich aber darauf, das Geheimnis der Menschheit zuliebe zu behüten.



Im Stück, das übrigens gerade im Schauspielhaus Graz mit drei Frauen in den Physiker-Rollen bejubelt gespielt wird, scheitert der Pakt allerdings und ein paar Leichen bleiben auf der Strecke. Das wird Kogler hoffentlich nicht gemeint haben, als er gestern über die Koalitionsverhandlung sagte: „Wir wissen nicht, was dabei herauskommen wird.“



Einen fulminanten Start in die Woche wünscht Ihnen