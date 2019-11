Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen!

Weiß, klein und unauffällig sitzt er in seiner Glasvitrine, umgeben von ein paar Artgenossen. Wer seine Herkunft nicht kennt, könnte ihn für eine nette, hübsche Figurine aus dem alten Japan halten, nicht weiter beachtenswert. Doch der weiße Hase mit den glühenden Bernsteinaugen, der seit heute Besucher ins Jüdische Museum in Wien lockt, erzählt eine bewegende, schreckliche und schöne Geschichte. Dass wir sie kennen, verdanken wir Edmund de Waal, dem mit seiner Familienchronik „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ 2013 ein Überraschungscoup gelungen war.



Der Familie Ephrussi, de Waals Vorfahren, widmet das Jüdische Museum eine umfassende Ausstellung. Es gäbe sie wohl nicht ohne den späten Ruhm des kleinen Hasen, der nun gemeinsam mit den 263 anderen Netsuke der Familiensammlung die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zieht. Die kleinen Erbstücke hatten Edmund de Waal nämlich erst auf den Gedanken gebracht, sich auf die Suche nach den Wurzeln seiner Familie zu machen.



Als Hochzeitsgeschenk für de Waals Urgroßvater Viktor Ephrussi war die Sammlung zur Wende zum 20. Jahrhundert nach Wien gekommen. Charles Ephrussi, Kunsthistoriker und Mäzen in Paris, hatte seinem Cousin damit eine Freude machen wollen. Im riesigen Familienpalais gegenüber der Votivkirche überdauerten sie den Ersten Weltkrieg. Dass die Figuren der Arisierung entgingen, ist dem Einsatz des Dienstmädchens der Familie zu danken. Sie hatte die aus Holz oder Elfenbein gefertigten Miniaturen versteckt und nach Ende des Krieges der Familie zurückgegeben.



Dass Edmund de Waal das Erbe zusammen mit vielen Erinnerungsstücken der Familie dem Wiener Jüdischen Museum übergab, ist nicht selbstverständlich. Der berühmt gewordene Hase hatte viele Häuser auf der Welt interessiert. Es ist eine schöne Geste der Familie, die Kostbarkeiten Wien zu überlassen. Nützen Sie die Gelegenheit, dem Hasen und dieser ungewöhnlichen Familie einen Besuch abzustatten, rät