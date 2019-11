Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen!

­

Bis die deutsche Übersetzung erscheint, werden wir hoffentlich längst eine arbeitsfähige und zukunftstaugliche Regierung haben. Dafür lohnt es für die Sondierer aber schon jetzt, einen Blick in das neueste Buch von Jeremy Rifkin zu werfen: „The Green New Deal“. Darin schildert der Bestsellerautor („Die dritte industrielle Revolution“), warum die „fossile Zivilisation“ binnen zehn Jahren kollabieren wird und dass Regierungen schon jetzt klug beraten sind, die Weichen auf die Zero-Carbon-Zukunft zu stellen. Denn die großen Finanzströme der Welt würden sonst den globalen Paradigmenwechsel an ihnen vorbei vollziehen. Rifkin, Ökonom und Vorsitzender der Foundation on Economic Trends in Washington, hat schon Mitte der 1980er Jahre erstmals den Begriff Klimawandel warnend publiziert. Seither propagiert er die Dekarbonisierung zur Rettung des Planeten. „Sonne und Wind sind für jeden frei. Man benötigt ein digitalisiertes, dezentrales Netz, das Millionen kleine Erzeuger und Nutzer auf kurzen Wegen nutzen können. In Europa gibt es 190 Millionen Gebäude. Mit Solar- oder Seitenwindanlagen kann jedes Haus zu einem kleinen Kraftwerk werden. Grüne Energie der Gebäude wird man einmal in Wasserstoff für Autos konvertieren.“ Dies schilderte Rifkin dem Autor der Morgenpost bereits im November 2012 in einem Interview beim Innovationskongress in Villach.