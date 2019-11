Facebook

Der bescheidene Investor stand während der Feierstunde in der zweiten Reihe des Gesangsvereins, dem er schon lange angehört. Seine Freude galt einer Keramikskulptur, die ihm von einer Tageswerkstätte geschenkt wurde. Eine Ehrung durch das Land oder die Würdigung als „Kärntner des Tages“ verbat er sich. Das ist zu respektieren. Die Zuwendung von ihm und seiner Familie an die Menschen in seiner Heimat verdient aber größte Anerkennung.