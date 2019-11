Facebook

Guten Morgen!

Früher, in jungen Jahren: allzu oft die Nase gerümpft über die ländliche Konvention zu Allerheiligen, über die Beflissenheit, sich und die Gräber zeitgleich, im Wettlauf, schön zu machen. Das Schönmachen, für wen? Es waren aufbegehrende Fragen nach innen, der wilde Mutmaßungen folgten. Ging es um stilles Gedenken, eingehüllt in den Klangteppich der Litaneien, oder nicht doch um eine floristische Modenschau, um die Blicke der anderen?



Und jetzt: selbst das Grab (der verstorbenen Mutter) schön gemacht, zeitgerecht, mit späten Schnittblumen aus ihrem Garten und Gesteck. Spätes Einvernehmen mit der Konvention und nunmehr Teil von ihr.



In den Städten sieht man neuerdings billa-gelbe Aufkleber auf verwitterten Grabsteinen. „Benützungsrecht abgelaufen. Die Friedhofsverwaltung“. Oder: „Benützungsrecht entzogen“. Kundmachung, an die Leere und das Nichts adressiert. Es ist niemand mehr da, der die Gebühr entrichtet, ans Grab tritt und es pflegt, „der Würde des Ortes entsprechend“, wie es das Gesetz nahelegt. Auf einigen dieser Gräber, von denen nachts seit Jahren kein Lichtschein mehr ausgeht, steht das aufgeklebte Wort „Heimgefallen“. Der Heimfall, schöne, rare Bezeichnung für das Höchstmaß an Trostlosigkeit: Der Grabstein, steht in der Erläuterung zu lesen, wird mit der Einfriedung abgetragen und die sterblichen Überreste in einer kollektiven, namenlosen Grabstelle der Gemeinde beigesetzt. Es muss sein wie ein zweiter Tod, ein zweites Sterben, endgültig erst jetzt: wenn niemand mehr erinnert und kein Gegenstand mehr Bilder oder Augenblicke wachruft und niemand mehr kommt, um sich und das Grab schön zu machen. Dann erst ist man nicht mehr.



Kein böses Wort über Allerheiligen!



Einen schönen Feiertag wünscht