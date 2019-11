Facebook

Mit dem Ende der Sommerzeit wird es dunkler im Tagesverlauf. Um so greller werden die Scheinwerfer aufgedreht, um Geehrte und Verehrte, Umjubelte und Auserwählte im Rampenlicht zu würdigen. Es ist die Zeit der Sportlerehrungen. Die Helden des Jahres werden gewählt und per Laudatio lässt man ihre Glanztaten im abgelaufenen Jahr Revue passieren. In Kärnten am Mittwoch, gestern auf österreichweiter Ebene.