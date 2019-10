Facebook

Guten Morgen!

Nach der Wahl ist vor der Wahl – in genau einem Monat in der Steiermark. Im Gegensatz zu „Brexit-Boris“ Johnson, der jetzt verzweifelt am 12. Dezember wählen lassen will, hat Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ohne Not und zur Vermeidung eines halbjährigen Dauerwahlkampfes den steirischen Urnengang vorverlegt, sehr zur Verärgerung des Koalitionspartners Michael Schickhofer und der SPÖ.



Eine große OGM-Umfrage der Kleinen Zeitung in der ersten September-Woche sagte Schützenhöfer die Rückeroberung von Platz 1 für die ÖVP voraus: 31 Prozent (Landtagswahl 2015: 28,45), gegenüber SPÖ 23 Prozent (29,29) und FPÖ 26 Prozent (26,76). Für Schützenhöfer gilt außer dem Ziel, Erster zu werden, die Kurz-Parole: Gegen die ÖVP soll keine Koalition möglich sein, zumindest keine Zweierkoalition. Nach der Umfrage von Anfang September kämen SPÖ und FPÖ auf 49 Prozent der Stimmen, das könnte in Mandaten jedoch auch mehr bedeuten.



In der Zwischenzeit hat allerdings die Nationalratswahl neue Stimmenstandards gesetzt: Sebastian Kurz kam in der Steiermark auf 38,9 Prozent (plus 7,4), SPÖ und FPÖ sackten auf 19,2 bzw. 18,5 Prozent ab, die Grünen legten um 10,2 Prozent auf 13 Prozent zu, Neos um 2,1 Prozent auf 7,1. Die in Wien zwischen Sebastian Kurz und dem Steirer Werner Kogler sondierte türkis-grüne Bundesregierung hat also auch in der Steiermark eine absolute Mehrheit.



Die Frage ist, wer nimmt in der Steiermark welchen Rückenwind oder welchen Gegenwind mit in die Landtagswahl? In Vorarlberg hielt der Trend schwarz-grün an – und in der Steiermark? Das wird auch stark vom Wahlkampf abhängen, den an heute Kollege Ernst Sittinger in seinem Wahlkampftagebuch „Um die Burg“ ausleuchtet. Dabei bleibt für die Steiermark zu hoffen, dass der Wettstreit um Wählerstimmen nicht im Sumpf von Parteispenden-Vorwürfen und wer welche Kugelschreiber wie als Wahlkampfkosten verbucht hat, versackt. In der SPÖ hat man das mit der Anschüttung von Max Lercher von Bundesebene her jedoch erst gar nicht dem politischen Gegner überlassen.



„Das Land neu denken“ ist der Ansatz der Kleinen Zeitung dazu. Bereits bei der Landtagswahl in Kärnten 2018 haben wir sieben Wochen lang eine Agenda für das Land gesetzt - mit Live-Diskussionen sowie täglichen Doppelseiten und wochenüberspannenden Themen von der Zukunft der Spitäler und der Pflege bis zur Zukunft der Regionen, der Bildung und der Arbeit mit der Digitalisierung. Heute startet die Kleine Zeitung in der Steiermark mit ebensolchem Zukunftsblick mit gleich vier Seiten von Kollegen Wilfried Rombold zum Thema Sicherheit von Krisen- und Katastrophenschutz bis zu kontrollierter Migration. Natürlich wird den Parteien Raum für ihre Positionen gewährt, auch im Livestream - heute ab 18.30 Uhr zum Thema „Wie (un-)sicher ist die Steiermark?“



Einen guten Wochenausklang mit feierlichem Blick auf morgen wünscht Ihnen