Zehntausende deutsche Bauern legten diese Woche mit ihren Traktoren den Verkehr in Bayreuth, Bonn oder Berlin lahm. So protestierten sie gegen eine „praxisferne und zu bürokratische“ Landwirtschaftspolitik, die ihnen aus ihrer Sicht zu viele Hürden in den Weg legt. Auch die heimischen Bauern machten in den letzten Jahren ihrem Ärger immer wieder Luft. Das ist verständlich und nachvollziehbar – in der Diskussion um Tierwohl, Pflanzenschutz etc. muss sich aber auch die Branche bewegen. Zu sehr verharren hier manche noch in alten Strukturen.