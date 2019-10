Facebook

Regionale und saisonale Produkte sollen ab sofort auch in den Großküchen von Landeseinrichtungen verwendet werden, etwa in den fünf Landesspitälern oder in Schulkantinen. Solche sinnvollen Vorstöße gab es in der Vergangenheit auch. Aber nur als Empfehlung, (die manche Einrichtungen bereits vorbildhaft umsetzen). Mit der Regionalitäts-Charta gibt es jetzt die Verpflichtung - und eine neue Dimension: Rind- und Schweinefleisch sowie Milchprodukte von heimischen bäuerlichen Betrieben haben eine Chance gegenüber Billigimporten. Denn nach Ausschreibungen darf der Preis nur noch zu 50 Prozent eine Rolle spielen. Gütesiegel, Gentechnikfreiheit, Herkunft und heimische Tierwohlstandards werden gleichrangig bewertet.