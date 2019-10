Facebook

Guten Morgen!

Es war Mittag, als vor EU-blauem Hintergrund Chefunterhändler Michel Barnier verkündete, was er mit den Briten vereinbart hatte: „We have a deal“. Neben dem Bild aus Brüssel blendete die BBC erste Reaktionen ein. Barnier kam nicht einmal bis zu den heiklen Zoll- und Steuervereinbarungen, als bereits das Nein der Nordiren aufpoppte. Wenig später ließ Labour-Chef Corbyn wissen, der Deal sei schlechter noch als der von Theresa May, den er immer bekämpft hatte.



Morgen wird Boris Johnson versuchen, das Parlament zu überzeugen. Jene Männer und Frauen also, die er in den letzten Monaten mit größter Verächtlichkeit behandelt hatte. Das könnte sich nun rächen. Man erinnert sich an den von Johnson verordneten Zwangsurlaub, der die Parlamentarier in der entscheidenden Phase des Brexit ausschalten sollte und den ein Gericht wieder aufhob. Dieses Parlament also soll nun dem ungehobelten Premier einen Eintrag ins Buch der Geschichte genehmigen? Es gehört nicht viel Psychologie dazu, sich die Schwierigkeit auszumalen.



Dabei dürfte der Überdruss an dem Thema mittlerweile auf beiden Seiten des Ärmelkanals gleich hoch sein. Die Vorstellung, weitere Monate damit zu verplempern, neue Varianten des Vertrags zu verhandeln, die dann wieder im Parlament scheitern, ist quälend. Es gibt wichtigeres zu tun, für die EU wie für die Briten als täglich wieder das Murmeltier grüßen zu hören.



Der gestrige Tag bot auch einen nostalgischen Aspekt. Wer dem Auftritt Barniers folgte, bekam das Gefühl, einer aussterbenden Sorte Politiker zu lauschen: Kompetent, sachlich, um Rücksicht auf die Gefühle beider Seiten bemüht. Das völlige Fehlen schriller, polemischer Töne stach wohltuend ab von dem Gegeifer, das die angeblich so volksnahe neue Garde von Politikern in aller Welt als Zeichen ihrer Entschlossenheit ausgibt.



Vielleicht vergeht's ja wieder, hofft