An flammenden Bekenntnissen zur Rettung des Planeten mangelt es in Zeiten der Klimakrise beileibe nicht, egal ob in der Politik oder am Stammtisch. Doch offenbart sich, sobald es um konkrete Maßnahmen geht, ein altbekanntes Dilemma: Der Weg vom Wort zur Tat ist lang, viel länger, als wir uns werden leisten können.