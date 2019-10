Morgenpost„Level Playing Field“ vom Fußballnationalteam bis Infineon. Kann Türkis-Grün Industriepolitik?

Facebook

Geschätzte Leserinnen und Leser!

Dieser Manager hat augenscheinlich Bodenhaftung. Auf dem Schreibtisch neben dem Laptop Thermoskanne und ein paar private Fotos. Mittagessen selbstverständlich in der Konzernkantine, die an diesem Tag Burger und Veggieburger offeriert. Beim Blick aus dem Bürofenster muss der Mann sich auf einem Freizeitgelände wähnen, inmitten grüner Wiesen und einem angelegten See. Man darf mutmaßen, dass hier ein globaler Konzern überlegt mit relativ ruhiger Hand gemanagt wird. Hier, das ist „Am Campeon“ in Neubiberg südlich vor München. Campeon = Campus + Infineon.



Campeon ist auf Spanisch natürlich eine Anspielung auf Champion, aber eine solche Zuschreibung würde Reinhard Ploss für sich und den 40.100-Mitarbeiterkonzern eher nicht verwenden wollen. Ploss ist Infineon-Urgestein, leitete einst das Infineon-Werk in Villach und war ab 2007 Produktionsvorstand in der Münchner Zentrale. 2012 musste er quasi im Notfall für den Vorstandsvorsitz des DAX-Unternehmens einspringen, weil der damalige Konzernboss Peter Bauer im Alter von 52 Jahren aus gesundheitlichen Gründen seine Funktion aufgeben musste.



Wer Ploss für einen Übergangskandidaten gehalten hatte, sah sich bald belehrt. 2014 wurde sein Vertrag bis 2020 verlängert. In sieben Jahren mit Ploss an der Spitze kamen im Konzern 15.000 Jobs hinzu und der Umsatz wurde auf acht Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Nun wurde der 63-Jährige abermals als Vorstandsvorsitzender bis Ende 2022 bestätigt. Ein guter Grund, für ein Interview nach München zu reisen, zumal die rosigen Zeiten in der Automobilindustrie und Mobilephone-Branche vorbei sind. Lesen Sie im ausführlichen Gespräch, wie Ploss Infineon durch die globale Konjunkturdelle führen möchte, wie sich der Automotive-Markt weiter entwickeln wird und warum er weiterhin davon ausgeht, dass die Fertigung im neuen Chipwerk in Villach, das Infineon gerade für 1,6 Milliarden Euro errichtet, wie geplant 2021 angefahren wird.



Von der künftigen österreichischen Bundesregierung wünscht sich Ploss, dass „der begonnene Reformkurs, etwa in der Bildung und digitalen Infrastruktur, fortgesetzt werden sollte“. Infineon, Weltmarktführer bei Energiesparchips, wird jedenfalls noch grüner werden. Gut findet er, dass sich die Jugend für das Klima engagiert. Eine Koalitionsempfehlung gab Ploss nicht ab.



In Vorarlberg haben die Wähler bei der Landtagswahl klar Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Grünen-Chef Johannes Rauch für ihre bisherige Koalition mit Zugewinnen gestärkt und wiederbeauftragt. Aber ist das auch eine Anleitung für Sebastian Kurz und Werner Kogler? Keineswegs. Die Aussicht auf wochenlange Sondierungen verrät erst sehr vage Vorstellungen von einer möglichen gemeinsamen Zukunft. Was eine zukunftstaugliche Wirtschaftspolitik betrifft, braucht eine künftige Koalition jedenfalls ein klares Commitment für eine Standortpolitik für Schlüsseltechnologien, die wegen globaler Handelskonflikte kein Level Playing Field eines fairen Wettbewerbs vorfinden. Kann Türkis-Grün Industriepolitik?



Auf dem Level Playing Field des Fußballs hat Österreich mit einem verdienten 1:0-Sieg über Slowenien in Laibach das Tor zur Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2020 weit aufgemacht. Wissen Sie schon, in welches EM-Veranstalterland Sie als Fan reisen können? Es gibt keines. Die EM-Spiele werden in elf europäischen Städten in zehn Ländern sowie einer Stadt in Asien ausgetragen. Die Völkerwanderungen von Fans und Teams zwischen Bilbao und Dublin, Rom und Baku, Kopenhagen und St. Petersburg usw. werden noch eine heftige Diskussion über den ökologischen Fußabdruck der EM 2020 auslösen. Nur wirklich eingefleischte Fans des A-Teams peilen schon jetzt zielsicher das Londoner Wembley Stadion am 12. Juli 2020 an. Zum Finale.



Einen erfolgreichen Start in die Woche wünscht Ihnen