Vorsicht in der Dämmerung

Sie kommen so sicher, wie die Tage kürzer und die Nächte länger werden. Dämmerungseinbrecher nutzen das in den Wintermonaten immer schwindendere Licht des Tages für ihr „Handwerk“. Keine Wohnung und kein Haus sind vor ihnen sicher. In den letzten Jahren hat die Polizei auf diese spezielle Form der Eigentumskriminalität reagiert.