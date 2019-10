Facebook

Guten Morgen!

Was ist „moralisches Schnöseltum“? Der Begriff findet sich im heutigen Leitartikel Hubert Patterers, suchen Sie ihn selbst, die Auflösung könnte Sie überraschen. Ansonsten: Die Grüne Ulrike Lunacek und der ÖVP-Grande Andreas Khol, die beide 2003 an den Verhandlungen um eine Schwarz-Grüne Koalition teilgenommen hatten, denken heute über einen zweiten Versuch mit dieser politischen Kombination in neuem Farbkostüm nach.



Aber Achtung: Alles was Sie in den nächsten Monaten über Koalitionen zu hören und zu lesen bekommen werden, steht unter Taktik-Vorbehalt. Wer Skepsis zum Ausdruck bringt, muss nicht skeptisch sein. Er erhöht nur den Preis. „Man muss sich nicht wegwerfen“, sagt der rothaarige Titus Feuerfuchs in Nestroys „Talisman“ zu sich selbst, um sein heftiges Interesse an der ebenfalls rothaarigen Salome Pockerl zu verbergen. So werden wir also viele Bedenken zu hören bekommen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, viele Einwände, manche Sorgen. Am Ende, hoffentlich nicht erst zu Ostern 2020 – wie Anton Pelinka vermutet hat – sollte eine Regierung stehen, bitte dauerhafter als zuletzt.



Zur Überbrückung ein Tipp, gefunden bei der „Nacht der Museen“ in Klagenfurt. Es gibt in der Kärntner Landeshauptstadt ja nicht nur einen umstrittenen, schon etwas verfärbten Wald im Stadion, sondern auch prächtige Ausstellungen dazu (falls Ihnen der dislozierte Mischwald allein als Reisemotiv nicht genügt). Die Stadtgalerie zeigt eine wirklich imposante Sammlung apokalyptischer Zeichnungen Max Peintners, darunter das Original des Walds im Stadion. Dort und im Museum Moderner Kunst Kärnten zeigt die groß angelegte Schau „Touch Wood“ das wechselhafte Verhältnis der Künstler zum Wald, ja zur Natur überhaupt in den letzten rund 200 Jahren. Fahren Sie hin – Wald ist auch genug da samt Schwammerln.



Einen geruhsamen Sonntag wünscht Ihnen