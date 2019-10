Facebook

© KLZ/Jürgen Fuchs

Geschätzte Leserinnen und Leser!

Die Österreichische Nationalbank ist in gewisser Weise sakrosankt. Ein Hort der Stabilität soll sie sein, auch wenn ihr Einfluss für einen stabilen Euro in der Europäischen Zentralbank bestenfalls im Gleichschritt mit der Deutschen Bundesbank besteht. Weil diese Unantastbarkeit über Jahrzehnte auch als Legitimation für die Anhäufung von Privilegien missverstanden wurde, sind die Wände um die nur langsam abzuschichtenden Luxusauswüchse umso dichter. Wie mit einem Donnerschlag wurde diese Mauer des Schweigens um die Nationalbank nun brüchig. Doch der neue Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann führte den Vorschlaghammer nicht etwa mit einer revolutionären Strukturreform, sondern mit einem ziemlich rauen Kündigungs-Eklat. Die Leiterin der Personalabteilung mit dem Sicherheitsdienst quasi abführen zu lassen, ohne auch noch das restliche Direktorium zu informieren, kam einer Verwerfung aller Gepflogenheiten gleich. Hire and fire an der OeNB? „Nein, ein Rambo bin ich nicht, aber ich bin ein Steirer“, erklärte sich Holzmann Mittwochabend gegenüber Hubert Patterer im Kleine Zeitung Salon in Wien.



Holzmann sitzt entspannt auf dem kleinen Podium. Ein sichtlich an seinen internationalen Aufgaben als anerkannter Ökonom bis hinauf in die Weltbank gereifter Mann. Er macht nicht den Eindruck, dass er jemanden im Affekt feuern würde, oder in listiger Hintertriebenheit um sich alles neu aufräumen wolle. Jetzt erklärt er nach bereits vollzogenem Rückzug seine eher rabiate Einstandspersonalmaßnahme mit Compliance. Und: "Ich werde wieder entsprechend agieren, wenn sich die Notwendigkeit ergibt." Dass Holzmann den groben Rauswurf ausgerechnet an Susanna Konrad-El Ghazi versuchte, der Tochter von Raiffeisen-Ikone Christian Konrad, verleiht dem Vorgang zusätzliche Brisanz. Erst seit 2010 ist die Nationalbank voll in Staatsbesitz, vorher waren auch Banken daran beteiligt, wie eben auch Raiffeisen, wo der Weg von der Generaldirektion an die Nationalbank-Spitze von Bank-Legenden wie Klaus Liebscher als natürlicher Karriereweg galt.



Ob sich Holzmann, der auf einem FPÖ-Ticket Nationalbank-Gouverneur wurde, sich nach der Wahl nun politisch schutzlos fühle, will Patterer wissen. Holzmann korrigiert: Es sei sogar ein Strache-Mandat, weil ihn dieser, ohne dass er Klinken geputzt habe, angesprochen habe. Anlass sei ein Vortrag gewesen – „in dem ich Strache für den Euro überzeugt habe“. Das konnte man angesichts der jüngsten Spesenentwicklung bei der FPÖ auch mehrfach deuten. Holzmann ließ zum Casus belli nur soviel durchblicken, dass es beim Kündigungsversuch um ein Pensionsthema gegangen sei. Das reicht in der Nationalbank generell von inzwischen nur noch vier Prozent Aufschlag auf die Pension bis zu "Luxus pur mit 100 Prozent des Gehalts in die Pension mit 55 Jahren". Am Montag wird Holzmann vor die Betriebsrätekonferenz treten. Ab Mitte Oktober wird „ein Trupp“ den ganzen Vorgang untersuchen. Er wird jedenfalls mehr Transparenz über die Vorgangsweise Holzmanns ebenso wie in die Nationalbank bringen.



Man darf also gespannt sein. Und das auch schon auf den heutigen Abend, wenn der WAC die AS Roma im UEFA Europa League zum „Heimspiel“ im Grazer Liebenau-Stadion empfängt. Die Ausgangslage ähnelt jener, mit der Salzburg gestern Nacht gegen Champions League Sieger Liverpool antrat. Nach hohem Einstandssieg von 4:0 gegen Mönchengladbach mit Selbstbewusstsein aufgetankt, sollten sich die Wölfe nur nicht in der ersten Halbzeit überfahren lassen, wie die Salzburger an der Anfield Road. Die heldenhafte Aufholjagd mit drei Toren kam zu spät, aber Österreichs Fußball hat mit einem atemberaubenden Kampf trotz der 4:3-Niederlage auch im Mutterland des Fußballs an Ansehen gewonnen.



Statt Dauerregen einen neuerlichen Torregen wünscht Ihnen heute