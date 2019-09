Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) ORF (Hans Leitner)

Guten Morgen!

Vor zwei Wochen traf sich der erweiterte Führungskreis der Zeitung, der seither einen englischen Namen hat, bei der Talstation des Schöckl, das ist der Grazer Hausberg, von dem die Stadt auf sich selbst herabschauen kann und nachts, wenn unten alles leuchtet, den Traum einer Großstadt träumt. Das Wetter war nachsommermäßig schön und die mitgebrachten Kärtchen bunt. Die Idee war, sich unter der Anleitung der Unternehmensberaterin quasi das eigene Ich zu erwandern und zu erschwitzen, oder wenigstens ein Bewusstsein dafür: Wer man ist im Team in den Augen des anderen, wie man wirke, im Guten wie im Schlechten, im „Engmachen der Räume und Gespräche“ wie im Weitmachen und so fort. Nur halt ohne zugeworfenen Wollknäuel, aber auch nur, weil der Steig so eng war. Das Ganze wurde in wechselnden Zweiergruppen mit Zeitnehmung bis hinauf zum Stubenberghaus gnadenlos durchdekliniert, bis einem die Luft und die Lust ausgingen, und an Entäußerung alles gesagt war und nichts mehr blieb.