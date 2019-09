Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Greta T. macht keinen Hehl daraus. Sie will, dass wir in Panik geraten. Manche tun das. So war im Internet über den Villacher Kirchtag zu lesen, dass man diesen abschaffen sollte. Die Veranstaltung würde zu viele Autos in Gang setzen. Danke den Organisatoren, dass sie der Aufforderung nicht nachgekommen sind!