Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/SAUL LOEB

Es gibt große Rätsel der Menschheit, aber immer wieder auch kleine. Hier ein paar, die spontan auftauchen:



Wollte Herbert Kickl einen Zaun um Österreicher, damit ihm seine Polizeipferde nicht nach Ungarn abhauen?



Warum muss man beim Anblick von Trumps Frisur immer an Zuckerwatte denken?



Wie viele Klagenfurter finden einen Stadionwald vor Augen schlimmer als ein Brett vor dem Kopf?



Warum sollen Wahlkämpfer sachlich werden, wenn's persönlich auch geht?



Ist bei Veganern der Geist willig, aber das Gemüse schwach?



Geht's am Sonntag zu den Urnen, weil von so vielen der politische

Anstand zu Grabe getragen wurde?



Darf man immer gleich alles glauben, was man denkt?



Haben Vögel auch Flugscham?



Gibt es irgendjemanden auf derer schönen Welt, der nach gefühlten 3241 Reportagen, Analysen, Kommentaren, Interviews und TV-Diskussionen den Brexit verstanden hat?