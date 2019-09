Unwetter-Folgen Damit Regionen nicht unbewohnbar werden, braucht es stärkeren Katastrophenschutz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Männer aus Rumänien, die vor eineinhalb Wochen im Mölltal so tragisch ums Leben kamen, sind die jüngsten Opfer von Forstarbeiten in Kärnten. Die Aufräumarbeiten nach Stürmen haben in den letzten Jahren bereits zahlreiche Opfer gefordert und Unglück über viele Familien gebracht. Es ist zu befürchten, dass es zu weiteren Unfällen kommen wird, angesichts des unwegsamen Geländes, das aufzuräumen ist.