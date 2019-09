Facebook

Guten Morgen!

Es waren seltsame Bilder, die wir in den letzten Tagen zu sehen bekamen. Zuerst ein bizarres Wahl-Inserat für Philippa Strache, die wahlwerbende Ehefrau des gestrauchelten Vizekanzlers und FPÖ-Chefs. Es ist in Schwarz-Weiß gehalten, aber garniert mit rot-weißen Österreich-Fähnchen. In gemessenem Abstand zur Tierschutzbeauftragten, die nun die Familie im Parlament vertreten soll, steht, bewusst unscharf aufgenommen, Gemahl Heinz Christian und lächelt begütigend. Warum? Verspricht sich die Familie davon mehr Stimmen für Philippa oder eine Beschleunigung der Rückkehr des Familienvaters auf die Bühne?



Gestern tauchte ein noch überraschenderes Bild auf. In der „Prateralm“, einer Gaststätte im Wiener Naherholungsgebiet gleichen Namens, feierte die FPÖ. Und plötzlich war auch er da. Die Bilder zeigen, wie der ehemalige und der derzeitige Parteichef einander in die Arme fallen, als wäre der verlorene Sohn heimgekehrt: strahlend, irgendwie erleichtert, heiter, bereit, ein Kalb zu schlachten und das nächste Kapitel der Geschichte aufzuschlagen.



Dass Neues ansteht, haben die Straches zugleich der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ mitgeteilt. Gemeinsam mit Philippa stellte sich der Gestrauchelte den Fragen der Puls4-Moderatorin Corinna Milborn, die sich damit vor das große Projekt Strache II spannen ließ. Seiner Partei richtete er dort aus, die Beaufsichtigung seiner Facebook-Seite habe er nur bis zur Wahl deren Administratoren überlassen. Dann aber...



Hört man ihm zu und den Apologenten der FPÖ, kommt man sich vor, als hätte man ein Fernglas verkehrt ans Auge gedrückt. Winzig, in weiter Ferne wird etwas sichtbar, was in Wahrheit riesig ist. Ibiza ist durch die verkehrte Optik nur noch eine kleine Urlaubsinsel, Spielort finsteren Kabalen zulasten des Reinen, der nun wieder ans Licht strebt.



Reiben wir uns die Augen, das rückt die Perspektive zurecht.



Ein wahlfreies Wochenende wünscht Ihnen