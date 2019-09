Facebook

Gerade einmal zwei Windräder – auf dem Plöckenpass – drehen sich in Kärnten. Und das obwohl seit zwei Jahrzehnten über Pläne für diverse Windkraftprojekte im Land diskutiert wird. Petzen, Dobratsch, Koralpe, Weinebene, Nockberge, Gurktaler Alpen – für kaum ein Gebirge gab es nicht schon mehr oder weniger konkrete Projekte, die auf üppige Förderungen hoffen. Manche von ihnen hängen seit Jahren in Bewilligungsverfahren. Das mag für potenzielle Betreiber ärgerlich sein; dass es in Kärnten nicht einfach ist, ein Windkraftprojekt genehmigt zu bekommen, sollte aber bekannt sein.